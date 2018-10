Groen zet De Wever voor het blok en dient symbooldossiers in

Groen-kopman Wouter Van Besien dient maandag op de Antwerpse gemeenteraad twee van zijn symbooldossiers in. De partij zet zo N-VA-formateur Bart De Wever voor het blok om duidelijkheid te krijgen of die zijn toenadering meent of niet, schrijft De Morgen.

Het gaat om de invoering van de autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrij voor sociale woningen. "Ik zal met veel aandacht naar de standpunten van alle partijen luisteren en zeker naar die van de N-VA", zegt Van Besien in De Morgen. "De afgelopen jaren voerde de partij van De Wever een constante oorlog in de gemeenteraad. Hij zegt dat hij hiermee wil stoppen. Ik ben benieuwd."

Voorkeurscoaltie

Als formateur houdt De Wever de deur open voor een groene bestuursdeelname in Antwerpen. Zijn voorkeurscoalitie met CD&V en Open Vld heeft slechts een zetel op overschot. Dat is volgens hem te krap om daadkrachtig te besturen. Hij alludeert daarom op een breed gedragen coalitie van de winnaars met Groen.

Strategisch

Maar Groen twijfelt aan de oprechtheid van De Wever. De partij vermoedt dat hij een strategisch spel speelt: de formateur zoekt toenadering om CD&V en Open Vld zenuwachtig te maken.