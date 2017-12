Groen wil vandaag info over Soedan

"Alleen de premier kan deze situatie uitklaren. Hij moet vandaag nog duidelijk maken wat hij wel en niet wist over Soedan." Dat vinden Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Wouter De Vriendt. De oppositie is boos omdat bleek dat Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) niet alle informatie vrijgegeven heeft over vluchten richting Soedan. De commotie ontstond toen enkele Soedanese vluchtelingen verklaarden dat ze gefolterd werden bij hun aankomst in het land.

Francken zei gisteren dat er geen vluchten richting Soedan waren gepland in de maand januari nadat premier Charles Michel (MR) had aangekondigd dat alle vluchten geschorst werden. Nu blijkt dat er wel een vlucht gepland stond, en dat die door Francken werd geannuleerd. Volgens de oppositie loog hij daarmee de publieke opinie voor.

"Tijdens de door oppositie bijeengeroepen Kamercommissie bleek duidelijk dat Francken niet altijd de juiste informatie heeft gedeeld met de premier. Dat brengt ook de premier in verlegenheid. Want door Francken heeft hij in de plenaire vergadering van afgelopen donderdag ook foute verklaringen afgelegd. Dat zegt niet alleen de oppositie, ook CD&V trekt die conclusie. Kan dit zomaar?", vraagt De Vriendt zich af.

"Als de premier dit niet snel uitklaart, wordt het probleem-Francken ook een probleem-Michel. We verwachten dat de premier orde op zaken stelt en transparant communiceert over wat hij en wel niet wist", zeggen de Kamerleden van Groen.