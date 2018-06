Groen wil elk jaar 500 km extra fietspad

Elk jaar 500 kilometer nieuw fietspad, lokale wegen verplicht verkeersveiliger, veilige routes naar scholen, een boost voor de elektrische fiets en meer comfort voor fietsers. Dat zijn de vijf schakels van het nationaal fietsplan van Groen, dat de partij vandaag voorstelt in Gent. "De helft van de ouders durft hun 10-jarig kind niet alleen laten fietsen in hun buurt, maar je kan het hen niet kwalijk nemen. De Vlaamse wegen zijn vandaag levensgevaarlijk", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Groen stelt vandaag het actieplan ‘Vlaanderen fietsland’ voor, omdat 3 juni de allereerste Wereldfietsdag van de Verenigde Naties is.

“Geen Vlaamse prioriteit”

Dat ons land bij de Europese top behoort van het aantal fietsslachtoffers, is het gevolg van politieke keuzes, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. "Veilig fietsen is voor de Vlaamse regering geen prioriteit. Dat zie je alleen al aan het budget. Vlaanderen geeft in één keer meer uit aan twaalf kilometer dure autostrade, A11, die amper wordt gebruikt dan ze gedurende zeven jaar uitgeeft aan fietsinfrastructuur.” Groen wil volgende legislatuur 300 miljoen euro investeren in veilige fietspaden en fietscomfort.

In het actieplan stelt Groen voor om elk jaar 500 kilometer nieuw of vernieuwd fietspad aan te leggen. "Onderzoek toonde aan dat een autokilometer 0,15 euro kost aan de maatschappij terwijl elke gefietste kilometer 0,16 euro opbrengt. Een investering in fietssnelwegen betaalt zichzelf veertien keer terug", zegt de partij. "We realiseren rond alle centrumsteden een netwerk van fietssnelwegen. Tussen steden bestaan fietssnelwegen uit twee rijstroken per richting, waarbij de middelste stroken voor de snelle fietsers en pedelecs zijn, zoals de 'speed lanes' in Denemarken."

Op het voetpad

Eén van de voorstellen voor veilig fietsen, is dat kinderen tot tien jaar op het voetpad mogen rijden. "Uit het groot buurtonderzoek uitgevoerd door Ivox in opdracht van Groen blijkt dat de helft van de Vlamingen hun 10-jarig kind niet alleen durft laten fietsen in hun eigen buurt”, zegt Rzoska.

Ongeveer 66 procent van de kinderen wordt dan ook dagelijks met de auto naar school gebracht, terwijl de helft op minder dan drie kilometer woont. “Je kan het hun ouders niet kwalijk nemen. Vlaanderen haalt de slechtste score van Europa met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners."

Circulatieplan

Gent toont dat het anders kan, zegt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Het aantal Gentenaars dat de fiets neemt, is met een kwart gestegen sinds de invoering van het circulatieplan (in april 2017, nvdr.). Als we verder terugkijken zien we dat in vergelijking met 2012 het aantal fietsers op werkdagen met 75 procent gestegen is.”

In Gent werd sterk geïnvesteerd in nieuwe fietsinfrastructuur. “Er kwam meer dan zeventig kilometer fietsinfrastructuur bij, waarvan 45 kilometer fietspad. Ook in de rest van Vlaanderen moeten er bijkomende inspanningen komen. Zeker in de ruime schoolomgeving hebben we een heel grote achterstand weg te werken."