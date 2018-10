Groen uit bestuur gegooid in Kruibeke, "dit is verraad"

In Kruibeke levert N-VA met lijsttrekker Dimitri Van Laere de komende vier jaar de burgemeester, de laatste twee jaar zal Filip Vercauteren (CD&V) hem opvolgen. Afgelopen nacht raakten de twee verliezende partijen het eens over een meerderheid, die mogelijk werd nadat meer dan vier gemeenteraadsleden van de partij D.E.N.E.R.T. overliepen naar N-VA. SamenVoorKruibeke, van huidig burgemeester Jos Stassen (Groen), is veroordeeld tot oppositie. Zijn lijst kwam nochtans als grootste uit de verkiezingen, maar wordt uit het bestuur gegooid. Groen houdt daarmee nog maar één burgemeester over in Vlaanderen.

CD&V bestuurde de voorbije legislatuur met SamenVoorKruibeke, de lijst van Stassen, maar gaf gisteren groen licht voor een samenwerking met N-VA. "We krijgen van N-VA het aanbod om als gelijkwaardige partners behandeld te worden", zegt lijsttrekker Vercauteren. CD&V wil het beleid dat het met SamenVoorKruibeke op de rails heeft gezet verderzetten. Een bestuursakkoord moet nog worden uitgeschreven. Of er met N-VA ook een andere aanpak komt van de problematiek rond transmigranten, waar Kruibeke de voorbije jaren mee kampte, is nog niet besproken.

"Verraad"

SamenVoorKruibeke, dat bij de verkiezingen nog flinke winst kon boeken, trekt zwaar teleurgesteld naar de oppositiebanken. "Dit is geen strategie, het is verraad", klinkt het. Stassen zegt tot drie maal toe met CD&V over een verderzetting van de huidige coalitie te hebben gesproken en spreekt van woordbreuk. De partij ziet de nieuwe meerderheid als een uitloper van "dorpspolitiek op zijn kleinst".

Stassen belooft wel "op een correcte manier" oppositie te voeren tegen een beleid "dat terug gaat naar de jaren vijftig".