Groen over Samen: "Grens was bereikt"

"De grens was bereikt. Het ging nog enkel over personen en partijen, en niet meer over de thema's die ertoe doen." Dat zei een vastberaden Antwerps kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien over de stopzetting van de kieslijst 'Samen'.

Aan de zijde van zijn voorzitter Meyrem Almaci gaf Van Besien uitleg bij de beslissing die Groen vanmorgen nam. "Dit is een grote teleurstelling voor mij", zegt Van Besien. "Ik heb mij persoonlijk hard geëngageerd voor 'Samen'. Het is zeer spijtig dat het is gestrand."

Nadat sp.a gisteren besliste om het ontslag van de geplaagde Tom Meeuws niet te aanvaarden, kon Groen naar eigen zeggen niet anders. "Het terugdraaien van Toms beslissing om te vertrekken is geen ernstige manier van werken", zegt Van Besien nog.

Progressief

"We slaan de bladzijde dus om, we hebben enkel hele sterke mensen, en we hebben plannen waar een groot draagvlak voor is. De verkiezingen zijn ver weg en we hebben tijd genoeg om de Antwerpenaren te overtuigen", aldus Van Besien nog.

Samenwerking sp.a

En die verkiezingsstrijd wil Van Besien nog altijd voeren als onbetwiste leider. "Ik blijf kandidaat-burgemeester voor een nieuwe progressieve coalitie die een ander beleid dan het huidig stadsbestuur zal voeren." Voor die coalitie zal Groen hoogstwaarschijnlijk nog steeds partners moeten vinden. Een samenwerking met sp.a na de verkiezingen sluit Van Besien zeker niet uit.

Bekijk ook: