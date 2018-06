Groen eist ontslag Liesbeth Homans (N-VA)

Volgens oppositiepartij Groen kan Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) niet meer functioneren binnen de Vlaamse regering. “Nooit eerder leefden er zoveel kinderen in armoede en minister Homans gebruikt onbestaand cijfermateriaal om de schuld af te schuiven op de meest kwetsbaren”, zegt fractieleider Björn Rzoska.

Homans wijst naar het effect van de vluchtelingencrisis op basis van cijfers van Kind en Gezin, maar daar ontkennen ze dat. "Deze minister ontneemt kinderen kansen en gebruikt leugens om de schuld af te schuiven. Dat tolereren we niet”, reageert Groen.

Maatregelen

“Op een bepaald moment houdt het op. Deze minister weigert al jaren om echte maatregelen te nemen die de armoede effectief doen dalen. Ze liegt op kap van vluchtelingen om zichzelf goed te praten”, zegt Rzoska.

Om 14.00 uur moet Homans zich verantwoorden over haar armoedebeleid in een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement.