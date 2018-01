Groen blaast lijst 'Samen' op

Groen blaast de Antwerpse lijst 'Samen' op na het ingetrokken ontslag van Tom Meeuws (sp.a). Dat bevestigt de partij in een persbericht. "We betreuren dat de Antwerpse sp.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt."

De nationale en Antwerpse partijleiding van Groen besloten om vandaag de stekker te trekken uit de lijst 'Samen' na crisisberaad op een geheime locatie. De partij was samengekomen naar aanleiding van het geweigerde ontslag van Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. Die wilde zich gisteren terugtrekken als kandidaat na onthullingen over mogelijk financieel geknoei tijdens zijn periode als directeur bij De Lijn Antwerpen, maar het partijbestuur van sp.a wilde van dat ontslag niet weten.

De hele saga zette de samenwerking tussen sp.a en Groen onder druk. Te hard, blijkt dus vandaag. "We hebben beslist om met Groen als een positief en progressief alternatief naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Het is geen evidente maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen", klinkt het in een persbericht.

We betreuren dat de Antwerpse SP.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt. Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen."

Wouter Van Besien en Meyrem Almaci melden nog dat ze om 17.30 uur een persconferentie zullen geven in Antwerpen.

