De aanloop naar de verkiezingen gaan morgen de laatste honderd dagen in. Daarom organiseren VTM NIEUWS en HLN morgenavond in Kinepolis Antwerpen het eerste grote debat met de zeven Vlaamse partijvoorzitters. Wil jij er graag bijzijn? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

Loading...

De genodigden worden zo snel mogelijk persoonlijk gecontacteerd.