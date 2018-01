Gonzalez komt op voor Open Vld Gent

De voormalige Gentse politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez komt bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar op voor Open Vld. Dat heeft de partij zonet bekendgemaakt op een persvoorstelling.

Tot voor kort was hij woordvoerder bij de Gentse politie en in het Gentse is hij een bekend gezicht. Op 1 oktober ging hij met pensioen en nu ruilt hij zijn uniform dus voor een partijkaart van Open Vld en een prominente plaats op de Gentse lijst voor de lokale verkiezingen.

"Na drie sabbathmaanden ben ik tot het besluit gekomen dat ik mijn inzet voor Gent, de stad die mij zo veel kansen gegeven heeft en door wie ik geworden ben tot wie ik nu ben, wil verderzetten", zegt Gonzalez. "Ik wil mij blijven inzetten voor een warme, solidaire en progressieve stad."

Sociaal engagement

"Zelf heb ik mij steeds sociaal geëngageerd in onze stad, zowel op professioneel vlak als daarbuiten. Ik wil dit sociaal engagement graag verderzetten en mij blijven inzetten om mensen te verbinden in de warme gastvrije stad die Gent is en moet blijven", voegt hij daar nog aan toe. "Tot slot wens ik graag de stem te blijven van mijn vroegere collega's, die ik nog steeds een bijzonder warm hart toedraag."

De Clercq "ontzettend blij"

Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq reageert ontzettend tevreden op de carrièreswitch van Gonzalez. "Ik ben ontzettend blij met Manuel op onze lijst. Meer Gents kan je ze niet hebben: altijd positief, constructief, goedlachts en recht voor de raap", zegt De Clercq. "Met zijn ruime ervaring bij de politie is hij een grote aanwinst voor Open Vld Gent."

Veiligheid

Gonzalez zal vooral zijn schouders zetten onder het Veiligheidsluik van de lokale partij. "Niemand die ons veiligheidsbeleid beter belichaamt dan Manuel: altijd met de glimlach en toegankelijk. Zacht als het kan, streng als het moet", voegt de kandidaat-burgemeester er nog aan toe.

De eerste vijf plaatsen van de Gentse lijst waren al bekend: