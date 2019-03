Goedele Liekens kiest voor Open VLD: "Dit is de logische stap"

TV-presentatrice, seksuologe en VN-ambassadrice Goedele Liekens staat bij de verkiezingen van 26 mei op de lijst van Open Vld in Vlaams-Brabant. Daarmee tovert de partij voor de tweede dag op rij een wit konijn uit haar hoed.

Gisteren kondigde Open Vld al aan dat voormalig nieuwsanker Lynn Wesenbeek de Europese lijst zal duwen, filosofe Alicja Gescinska staat op plaats drie. Voor de lijstduwer van de opvolgers gingen de liberalen zelfs naar Nederland: ze haalden voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes binnen.

Liekens heeft met plaats drie een verkiesbare plaats in handen. In 2014 haalde Open VLD vier zetels binnen op de kamerlijst in Vlaams-Brabant. Een zitje in de Kamer is dus zo goed als zeker. "Dit is de logische stap, ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben, ik heb geleerd de diplomatische kant meer te ontplooien.", zei Liekens zonet op een persconferentie.

De provincie Vlaams-Brabant belooft op 26 mei overigens een interessant strijdtoneel te worden. De verschillende partijen bieden er tegen elkaar op met witte konijnen: Groen kwam met de Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors op de proppen, Vlaams Belang trok Dries Van Langenhove aan, en Theo Francken (N-VA) wist mensenrechtenactiviste Darya Safai bij zich op de lijst te scharen.

De liberale Kamerlijst in Vlaams-Brabant wordt getrokken door ontslagnemend minister Maggie De Block.