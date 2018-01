Gent buigt zich over Ghelamco-affaire

Vanavond of morgenavond buigt de Gentse gemeenteraad zich over de bouw en uitbating van de Ghelamco Arena, het Gentse voetbalstadion waar veel rond te doen was na de publicatie van het boek 'De illegale Ghelamco Arena'. Vorige week verdedigde het Gentse stadsbestuur zich tijdens een uitzonderlijke persconferentie nog, maar alle Gentse oppositiepartijen hebben aangekondigd op de gemeenteraad alsnog te interpelleren over de kwestie.

Het stadsbestuur zou bij de ontwikkeling van het stadion, waarin voetbalclub KAA Gent in 2015 de landstitel veroverde, niet voldoende kansen gegeven hebben aan concurrentie bij de ontwikkeling van het enorme vastgoedproject. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) ontkent de kritiek en verwijst naar een Europese aanbesteding in 2006, waarop destijds geen antwoord kwam.

De stad Gent heeft in de tussentijd wel een steeds groter belang in het stadion, dat in 2013 in gebruik is genomen. Vandaag is stad Gent zelfs meerderheidsaandeelhouder van het stadion. Een goede zaak, vindt het stadsbestuur. "Gent zal op het eind van de rit een overschot hebben van 10 miljoen euro en voor 100 procent eigenaar van het stadion zijn", klonk het vorige week.

Wet gerespecteerd?

Toch vragen oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang zich af of de wet op openbare aanbestedingen wel is gerespecteerd. Juridisch lijkt de zaak verjaard en is de wetgeving sinds de bouw van het stadion gewijzigd. De Europese Commissie verwierp vorig jaar nog een klacht over het project wegens gebrek aan bewijs. Maar de oppositie vraagt toch meer uitleg op de Gentse gemeenteraad.

Ook willen de oppositiepartijen toelichting bij enkele werkvergaderingen en etentjes in een speciale 'skybox' in de Ghelamco Arena waarvan Gentse mandatarissen en dochterbedrijven van de stad Gent gebruik hebben gemaakt. De kosten werden betaald door de stad zelf of door betrokken privépartners, afhankelijk van de aard van de vergadering.

“Transparant en volgens boekje”

Maar alles gebeurde transparant en volgens het boekje, beklemtoont het stadsbestuur. De vergaderingen - en de betrokken onkosten - waren professioneel van aard en het zou niet gaan om excessieve bedragen. De oppositie heeft twijfel bij de geboden transparantie en eist meer detail bij die uitgaven.

De heisa leidde alvast tot een klacht tegen auteur Vandewalle, die in een passage van het boek suggereert dat Termont schriftvervalsing heeft gepleegd. De Gentse burgemeester belooft stappen te ondernemen tegen de auteur en eventuele schadevergoedingen door te storten aan het goede doel.

Bekijk ook: