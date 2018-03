Gennez optimistisch: "Dip van sp.a is gekeerd"

Het gaat goed met de sp.a, zegt Caroline Gennez (sp.a) in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters', het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Ik heb het gevoel dat de dip de laatste weken en maanden gekeerd is", zegt ze. "Er is maar een partij die antwoorden heeft voor mensen die hun facturen niet kunnen betalen."

"Ik heb het gevoel dat de mensen die ik tegenkom op straat blij zijn als het goed gaat met de sp.a", zegt het sp.a-kopstuk. "Misschien komt dat ook omdat ze mij sympathiek vinden, maar ook omdat ze inzien dat het voor hun dagelijks leven ontzettend belangrijk is."

Daarbij vindt ze Mechelen een goed voorbeeld. "Vijftien procent van de mensen kunnen hun rekeningen, de schoolkosten van hun kinderen, hun huishuur, de gas- en elektriciteitsfacturen,... niet betalen. Er is maar één partij die daar antwoorden voor heeft."

Peiling

Uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS, het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir van begin deze maand bleek dat sp.a voor het eerst sinds lang opnieuw groeit, al blijven de cijfers laag. Met dertien procent van de stemmen wordt het opnieuw de derde grootste partij van Vlaanderen. Hoewel dat percentage wel lager ligt dan het verkiezingsresultaat in 2014, is het wél een lichte stijging in vergelijking met de vorige peiling, van december vorig jaar.

Ambitie ligt hoger "Het is niet de ambitie die we koesteren, die ligt uiteraard hoger", zegt Gennez daarover. "Maar ik heb wel het gevoel dat de dip de laatste weken en maanden gekeerd is", blijft ze optimistisch. "Ik vind het zelf heel belangrijk dat het nieuw socialisme in nieuwe tijden ook hedendaagse antwoorden kan bieden."

