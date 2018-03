Gennez: "Enkel sp.a kan verschil maken in Mechelen"

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) zou beter voor sp.a kiezen in het bestuur dan voor N-VA. “Wij staan diametraal tegenover alles waar de N-VA voor staat”, zegt sp.a-lijsttrekker in Mechelen, Caroline Gennez, in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters', het online debatprogramma van VTM NIEUWS. “Het zou beter werken met sp.a in het bestuur.”

Huidig burgemeester Somers blijft bijzonder populair in Mechelen én is zelfs verkozen tot beste burgemeester van de wereld. “Je kan op Al Jazeera of CNN mooie woorden vertellen over een stad, maar je moet vooral weten wat er leeft bij de mensen”, haalt Gennez uit naar hem. “Dat is veel belangrijker. Dat proberen wij zelfs vanuit de oppositie te doen.”

Sprookjes bestaan niet

“Er is een keerzijde aan het sprookje. Sprookjes bestaan niet”, voegt ze daaraan toe. Heel wat mensen worden volgens haar nu vergeten. “In Mechelen wonen 16.000 mensen in of aan de rand van armoede. Een op de vier senioren heeft het moeilijk en kan de eindjes niet aan elkaar knopen.”

(Meer onder de video)

"Bovendien is het een tournée générale op de kosten van de kinderen en de kleinkinderen", haalt Gennez aan. "Wij kennen in Mechelen bulletleningen. Daarbij worden er leningen afgesloten - deze legislatuur al voor vijftig miljoen euro - en we moeten pas afbetalen als de lening afloopt. Aan het einde van de rit, binnen twintig à dertig jaar, ligt er een factuur voor de jonge Mechelaars van vandaag." Gennez noemt het zo "makkelijk" om populair te zijn.

Verschil maken

“Enkel sp.a kan het verschil maken in het bestuur”, klinkt het. “In deze coalitie zijn alle partijen vertegenwoordigd: N-VA, Open Vld, CD&V en Groen. En je ziet waar de hiaten liggen. Bij al die blinde vlekken zijn wij de enige garantie.”

Uit de laatste peiling over Mechelen, die in september 2017 door de Gazet van Antwerpen gevoerd werd, bleek nochtans dat sp.a er historisch laag scoorde met slechts veertien procent. Dat is vier procent minder dan bij de verkiezingen van 2012. “De tijden zijn wat veranderd”, wimpelt Gennez de kritiek af. “We staan klaar met een nieuw team.”

Bestuur

Met dat nieuwe team wil ze na de verkiezingen opnieuw mee besturen. “Het is altijd de bedoeling om mee te besturen, maar je moet niet voor een bord linzensoep in zee gaan”, zegt ze. “Ik denk dat echt bestuur evenwichtig bestuur is, waar sociale accenten zéker nodig zijn.”