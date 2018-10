Genk: Dries (CD&V) houdt stand, Demir rukt op

In Genk houdt de CD&V van burgemeester Wim Dries stand tegen de N-VA. Met 42 van de 49 bureaus geteld staan de christendemocraten op 37,5 procent. De N-VA van staatssecretaris Zuhal Demir wint meer dan 11 procentpunt en wordt met 28,6 procent de tweede partij.

Op plaats drie volgt PROgenk, de huidige coalitiepartner van de CD&V , met 11,7 procent. In 2012 was dat nog 16,8 procent. Vlaams Belang volgt met bijna 10 procent, ongeveer een status quo in vergelijking met zes jaar geleden. PVDA haalt 5 procent, Groen 3,5 procent.