"Geld is probleem niet bij zwarte punten"

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft 20 miljoen euro extra uitgetrokken om de zwarte punten op de Vlaamse wegen weg te werken. “Maar de financiële middelen zijn het probleem niet”, zegt hij in VTM NIEUWS. “Het grote probleem van oponthoud is dikwijls juridische procedures over onteigeningen.”

17 van de 22 zwarte punten op de Vlaamse wegen zijn nog steeds niet aangepakt. Nochtans had Weyts twee jaar geleden beloofd deze onmiddellijk veiliger te maken met een investering van 50 miljoen euro. “Ik heb daar nu nog eens 20 miljoen aan toegevoegd om de aanpak te versnellen”, zegt Weyts in VTM NIEUWS.

Dwarsliggen

Maar volgens Weyts zijn de financiële middelen het probleem niet. “Het grote probleem van oponthoud zijn dikwijls juridische procedures over onteigeningen. Iedereen is vóór verkeersveiligheid, maar als men enkele meters van de eigen grond moet afstaan dan zijn er dikwijls mensen die dwarsliggen. Bovendien zijn er soms disputen met steden en gemeenten zoals in het geval van Oostakker, waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Gent niet op dezelfde lijn zitten.”

Dodelijk ongeval

Gisteren kwam in het Gentse Oostakker een 16-jarig meisje om het leven bij een ongeval met een vrachtwagen op een van die zwarte punten. Zowel de stad Gent als de Vlaamse overheid wijzen naar elkaar en dus is er al die tijd nauwelijks iets gebeurd om het kruispunt veiliger te maken. "De Vlaamse overheid zal vanaf nu ook resoluter doorzetten wanneer de betrokken gemeente dwarsligt, zoals bijvoorbeeld de Stad Gent in het geval van het kruispunt in Oostakker", aldus nog Weyts.