Geert Wilders naar Antwerpen voor Dewinter

De Nederlandse politicus Geert Wilders brengt op zondag 2 september een bezoek aan de Antwerpse vogeltjesmarkt. Dat gebeurt op uitnodiging van Vlaams Belang-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen Filip Dewinter, die daarmee lonkt naar de Nederlanders die in de havenstad wonen.

"In de stad Antwerpen wonen meer dan 23.000 Nederlanders, die hier vaak al jaren verblijven. Met de komst van Geert Wilders willen wij hen aanspreken. Op die dag zullen we ook een vrouwelijke kandidaat voorstellen", lichtte Filip Dewinter aan Belga toe in de rand van de 1 mei-viering van de partij aan het Steen. "Wilders is dé belangrijkste politicus van Nederland. Met zijn komst richten we ons speciaal naar zijn landgenoten die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen kunnen deelnemen", voegde hij eraan.

Naast het bezoek aan bekende vogeltjesmarkt, staat ook een 'meet and greet' in een Antwerps café en verrassingsactiviteit in de stad gepland, gaf Dewinter nog mee. In november vorig jaar had Filip Dewinter Geert Wilders al eens uitgenodigd voor een 'islamsafari' in Molenbeek, maar dat evenement ging toen niet door wegens een verbod van de plaatselijke politie.