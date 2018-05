Geens onder vuur om belofte Bendeproces

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is in de commissie Justitie van het parlement aan de tand gevoeld over zijn uitspraak vorige week bij VTM NIEUWS, dat er binnen de drie jaar een proces komt over de Bende van Nijvel. Niet alleen binnen de oppositie, maar ook binnen de meerderheid zijn er veel die dat ongeloofwaardig vinden en dat het de slachtoffers valse hoop geeft.

Komt er nu binnen de drie jaar echt een proces over de Bende van Nijvel ? De vraag brandt op ieders lippen, na deze uitspraak van Justitieminister Koen Geens bij VTM NIEUWS.

“Deze mensen, die ik toch zeer goed ken en als zeer goed ervaar, vanuit andere dossiers die zij tot een goed einde hebben gebracht, hebben mij gezegd dat ze, binnen dit en drie jaar, de zaak naar een proces willen brengen. Dus dat er op dat ogenblik een proces zal zijn en dat ze daarvoor werken, dag en nacht”, zei Geens op 29 april in onze studio.

(Meer onder de video)

Vragen

In de commissie Justitie stellen ze zich toch vragen bij deze verklaring van Koen Geens. “Ik hoop het samen met u, meneer de minister, dat er binnen drie jaar een proces zal zijn”, zegt Stefaan Van Hecke (Groen). "En ik hoop dat er op dat proces ook beklaagden op de beklaagdenbank zullen zitten en dat men niet gaat zeggen: we hebben hier een proces maar we hebben eigenlijk nauwelijks beklaagden of die zijn overleden of wat dan ook. Dat zal u achtervolgen, nog drie jaar lang.”

IJdele hoop

Ook bij de meerderheid vraagt men zich af of de minister zo niet voor ijdele hoop zorgt. “Als het gewoon de bedoeling is om hoop te creëren, dan zou ik dat heel onrechtvaardig vinden, heel erg ten aanzien van justitie maar ook vooral ten aanzien van de vele slachtoffers, zegt Sarah Smeyers van N-VA. “Kan u ons op één of andere manier, zonder het geheim van het onderzoek te schaden, garanderen dat de hoop die u creëert niet ijdel is?”

Keihard werken

De speurders werken keihard aan het dossier, repliceert de minister. “Het is in deze context dat de betrokken personen mij gezegd hebben dat ze de zaak binnen dit en drie jaar naar een proces willen brengen”, besluit Geens.

