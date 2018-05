Geens: "Indicaties tot radicalisering waren te licht"

Minsiter van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert op het feit dat Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik waarbij twee agentes en één student het leven lieten, een uitgangsvergunning voor de gevangenis kreeg ondanks het feit dat hij mogelijk aan het radicaliseren was. "Zijn naam komt in drie dossiers van anderen voor maar drie instanties hebben onafhankelijk van elkaar besloten dat de indicaties te licht waren om hem op de lijst met terreurverdachten te zetten", zegt Geens.

"De man had al verschillende uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven toegekend gekregen, en die zijn altijd zonder problemen verlopen", zegt Geens. "Er was dus geen reden om dat regime stop te zetten."

Volgens Geens waren er geen tekenen tot radicalisering van de man. "Het gevangeniswezen, de staatsveiligheid en de politie hebben onafhankelijk van mekaar bepaald dat die man niet gevolgd moest worden en de man dus niet op de lijst van terreurverdachten moest komen."

Geens meent dat er geen fout werd gemaakt. "Als alle diensten dezelfde conclusie trekken, namelijk dat de indicaties te licht zijn om hem te volgen, dan hadden we deze gevolgen niet kunnen voorzien", zegt hij. "De man werd wel gedetecteerd maar niet in de databank opgenomen. Als we te streng zijn, worden de lijsten ook te lang. Het is onmogelijk om iedereen te inventariëren."