Geens haalt uit: "De Wever is minister van alles"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) haalt uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever bij het begin van de ministerraad vanmorgen. "De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van nog een aantal andere zaken", zegt hij aan VTM NIEUWS. Vandaag wordt op de ministerraad gesproken over de maatregelen om transmigranten aan te pakken, zoals het in beslag nemen van hun smartphones.

Op dit moment wordt op de ministerraad gepraat over de aanpak van transmigranten. Gisteren nog stelde De Wever in Terzake voor om transmigranten via het snelrecht op te pakken en om hun smartphones af te nemen tijdens het onderzoek.

Bevoegd minister Geens blijft er rustig onder, maar is duidelijk niet te vinden voor die ideeën. "De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van nog een aantal andere zaken. Maar wij gaan er hier rustig over beslissen", zegt hij. "Mijnheer De Wever zegt dat het snelrecht een oplossing is, maar bij snelrecht kun je ook geen mensen in hechtenis nemen. Dat weet men wel denk ik bij N-VA? Dus ik hoor die oplossingen aan en ik zeg dat ze juridisch niet kunnen."