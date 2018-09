Geen voorakkoord in Antwerpen, Van Besien verkiest progressieve coalitie

In 7 op de 10 gemeenten ligt er een voorakkoord klaar, blijkt uit een bevraging. In de meeste gevallen komen N-VA en CD&V daarin voor. In de Scheldestad is dat niet het geval, zeggen de Antwerpse kopstukken in het eerste live verkiezingsdebat in het VTM NIEUWS. Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien verkiest wel een "progressieve coalitie".

"Ik heb er zelfs met nog niemand over gesproken", zegt Antwerps burgmeester Bart De Wever (N-VA). "Met CD&V is er geen voorakkoord afgesproken", klinkt het ook bij Kris Peeters (CD&V). Maar ook bij sp.a en Groen, waar de vraag iets moeilijker ligt, vermits beide partijen tot enkele maanden geleden nog een kartel vormden.

"We hebben natuurlijk samen in een partij gezeten en sinds die niet meer bestaat praten we zeker nog, maar niet over voorakkoorden", stelt sp.a-kandidate Jinnih Beels. "We hebben geen voorakkoord, maar we zijn wel duidelijk naar de kiezer", stelt Wouter Van Besien (Groen). Hij zegt wel dat een "progressieve coalitie" nodig is om hun strijdpunten uit te voeren. "Met N-VA vinden we geen partner."

Coalitie met PVDA?

Groen en sp.a sluiten het bovendien niet uit dat ze in een coalitie stappen met PVDA. "Soms kijk ik met grote ogen naar hun standpunten, bijvoorbeeld over Venezuela", zegt Van Besien wel. "Maar onze ambitie is een progressieve coalitie op de been te brengen en ik sluit hen niet uit." Ook Jinnih Beels zegt bereid te zijn met verschillende partijen rond de tafel te zitten. "Ik sluit PVDA absoluut niet uit", klinkt het.

Voor De Wever en Peeters is een coalitie met PVDA uitgesloten. "Wij willen geen extremisme in het bestuur van een wereldstad", zegt de huidige burgemeester fel. Daar sluit ook Peeters zich bij aan: "Net als met Vlaams Belang zie ik dat niet als mogelijk".

