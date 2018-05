Gatz wil oude beroepen hip maken

Oude ambachten, van instrumentenbouwers tot restaurateurs van koetsen, zijn stilaan aan het uitsterven. Vlaams Cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) maakt geld vrij om die traditionele stielen weer aantrekkelijk te maken. Dat geld kan gebruikt worden voor beurzen om jongeren te stimuleren om zo'n opleiding te volgen.

Patrick herstelt al meer dan veertig jaar oude koetsen en is daarmee nog één van weinige restaurateurs die ons land rijk is. Niet alleen koetsenbouwers, maar ook de andere ambachtelijke beroepen zoals smeden, klompenmakers, boekbinders en pianostemmers dreigen te verdwijnen. Daarom wil Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz aan leermeesters en leerlingen studiebeurzen geven tot 2.000 euro per maand, maximaal twee jaar om de stiel in ere te houden.