Francken wil geen asielzoekers meer

Theo Francken heeft op zijn Facebookpagina een opmerkelijk voorstel gelanceerd. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil op termijn evolueren naar een systeem waarbij geen enkele asielzoeker nog zomaar voor de deur staat. Het alternatief? Zelf uitkiezen wie naar ons land komt, naar het Australische model.

Het N-VA-kopstuk tracht in zijn post eerst te verduidelijken dat hij heus niet diegene is die de meeste vluchtelingen binnenlaat. “Dat is kortzichtige praat van de eerste orde”, klinkt het.

Record afgewezen

“Vooreerst ‘laat’ ik niemand binnen. Asielzoekers staan gewoon op de stoep van de Dienst Vreemdelingenzaken en maken daarbij gebruik van het vrij verkeer binnen de Europese Unie. Mijn diensten gaan bij elk asielverzoek eerst rigoureus na of de verantwoordelijkheid voor de behandeling van die aanvraag wel toekomt aan ons land. In de voorbije 4 jaar werden zo 8.603 asielzoekers afgewezen met een Dublinweigering, wat een absoluut record is. Nog eens 6.246 asielzoekers kregen van mijn diensten een technische weigering omdat ze niet voldeden aan de medewerkingsplicht. Opnieuw een record.”

Francken benadrukt ook dat de eindbeslissing bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) ligt. “Mijn criticasters verzwijgen dat opzettelijk, of ze weten het gewoon zelf niet.”

"Populisme troef"

Vorig jaar reikte het CGVS wel meer erkenningen uit. Volgens Francken zijn er twee oorzaken: er moest een achterstand van de asielcrisis weggewerkt worden en er waren wereldwijd nog nooit zoveel echte oorlogsvluchtelingen.

“Het is dus populisme troef. Vermoeiend. Men lult er maar op los, ongehinderd door enige kennis van zaken. Want ook de instroom zelf is helemaal niet hoger dan anders, wat men u ook probeert op de mouw te spelden. Het jaar 2015 was een uitzondering, want dat was het jaar van de Europese migratiecrisis. Maar voor de jaren 2014, ’16 en ’17 was de instroom lager dan normaal. Geen van die jaren benadert de aantallen asielverzoeken in de jaren 2010, 2011 en 2012, toen er in de verste verte geen Europese migratiecrisis te bespeuren was.”

Naar Australisch model?

Waarna Francken nog een stap verder gaat. “Zijn de cijfers vandaag laag genoeg, als u het mij vraagt? Helemaal niet. De cijfers zijn nog steeds te hoog. Veel te hoog zelfs, want ik wil evolueren naar 0 asielverzoeken in Brussel. We moeten het huidige asielmodel, dat uitgaat van asielaanvragen op initiatief van de asielzoeker en na illegale binnenkomst, vervangen door een Australisch model waarbij we enkel nog aan beperkte legale asielmigratie doen. Op ons initiatief. Zélf uitkiezen wie naar ons land komt dus, aan een tempo dat rekening houdt met de sociale, economische en culturele draagkracht van ons land en waarbij we voorrang kunnen geven aan vervolgde minderheden, zoals de christenen uit het Midden-Oosten. Maar ook méér investeren in menswaardige opvang in de regio van de conflicthaarden.”

“Australië geeft een heldere boodschap mee aan al wie probeert het land zonder visum binnen te raken: ‘You will not make Australia home’. Dat moet ook in Europa gebeuren. ‘You will not make Europe home’. En dat zál ook in Europa gebeuren. Ik trek daarvoor al jaren keihard aan de kar op Europese Raden en die kar begint nu eindelijk te keren, mede door de opeenvolgende nederlagen van links in Europa.”

