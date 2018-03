Francken wil extra geld voor asielopvang

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil bij de begrotingscontrole die eind volgende week van start gaat extra geld voor de opvang van asielzoekers. Uit een document waarover De Tijd bericht, blijkt dat hij honderd miljoen euro extra vraagt.

Francken krijgt ook kritiek van zijn federale coalitiepartners. Dat hij meer geld nodig heeft, komt volgens regeringsbronnen omdat hij talmt met de afbouw van de opvangplaatsen voor asielzoekers.

Vandaag zijn er 22.840 opvangplaatsen in opvangcentra, maar worden er slechts 17.334 mensen opgevangen. Er staan dus 5.500 plaatsen open, een bezettingsgraad van amper 76 procent. "Dat is belastinggeld weggooien", klinkt het in regeringskringen.