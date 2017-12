Francken vs De Vriendt: woord tegen woord

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft maandenlang advies van het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in de wind geslagen. Dat zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) aan VTM NIEUWS. "Het is verbijsterend dat België iemand heeft teruggestuurd naar een regio waar die persoon gevaar loopt", zegt De Vriendt. Het kabinet van Francken ontkent dat er fouten zijn gemaakt.

Vandaag verscheen een nota van het CGVS uit eind oktober in de pers. Daarin formuleert het CGVS een advies aan Theo Francken over vluchtelingen uit Soedan. "De situatie in de regio Darfoer en die in de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl geeft in principe recht op subsidiare bescherming voor asielzoekers afkomstig uit deze regio's (...)", klinkt het in de nota.

Artikel 3

Wouter De Vriendt zegt nu dat een van de Soedanezen die uit ons land zijn teruggestuurd uit Zuid-Kordofan afkomstig was, en dus helemaal niet uitgewezen had mogen worden. Want artikel 3 van het Europees Verdag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zegt dat mensen niet mogen gefolterd worden. Het Belgisch vluchtelingenbeleid is gebaseerd op dat EVRM en dus moeten wij ervoor zorgen dat ons land vluchtelingen niet blootstelt aan foltering.

Volgens De Vriendt is dat hier wel gebeurd. "Dit toont aan dat Francken het advies van het CGVS in de wind heeft geslagen en artikel 3 van het het EVRM niet heeft toegepast."

Welles-nietes

Maar dat klopt niet, volgens Francken, die in zijn bewering wordt bijgestaan door de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken. "We wisten helemaal niet uit welke regio de Soedanezen afkomstig waren. Ze hebben hier nooit asiel aangevraagd", klinkt het. Zo lijkt de discussie over de uitwijzing van de Soedanezen uitgedraaid te zijn op een welles-nietes-discussie.

Uitleg premier

De Vriendt vraagt de premier om eindelijk eens duidelijkheid te scheppen. "Premier Michel noemde artikel 3 van het EVRM afgelopen donderdag nog een heilig principe. Wij vragen hem dan ook om stelling in te nemen en nodigen hem deze week uit in de Kamer. Daarnaast moeten CD&V en Open Vld hun verantwoordelijkheid nemen", zegt De Vriendt.

