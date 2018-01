Francken vraagt EU geld voor privébewaking snelwegparkings

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil dat de EU over de brug komt met geld voor privébewaking op snelwegparkings in ons land. Dat heeft Francken aangekondigd in een video op zijn Facebookpagina. Francken is momenteel met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitieminister Koen Geens (CD&V) in het Bulgaarse Sofia voor een tweedaagse informele ontmoeting met de Europese collega's.

De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ontmoeten elkaar dit jaar voor het eerst. Dat gebeurt in het Bulgaarse Sofia: de Bulgaren namen de fakkel op 1 januari over van Estland, en zitten de Europese Raad nog tot 30 juni voor. De ministers zullen zich vooral buigen over de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Een permanent spreidingsmechanisme moet daar de kroon op het werk worden, maar daar willen de Visegrad-landen Tsjechië, Hongarije, Polen, en Slowakije eigenlijk niet van weten.

Geld van EU

Hot topic' voor de Belgen? De transmigranten, onder meer op snelwegparkings. Vorige week nog kregen enkele politieagenten rake klappen nadat ze migranten hadden onderschept op de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden. In een video op zijn Facebookpagina vraagt Francken aan de EU om met geld over de brug te komen.

(Lees verder onder de video)

“De veiligheid op de snelwegparkings moet omhoog”, klinkt het. “We moeten bekijken of er geen Europese fondsen mogelijk zijn om de private bewaking te betalen. Daar ga ik vandaag voor pleiten.”

Op de planning staat ook een ontmoeting met de Britse collega's over dezelfde problematiek: een groot deel van de transmigranten die in ons land verzeild geraken, vragen hier geen asiel aan maar proberen met vrachtwagen of trein naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.

Bekijk ook: