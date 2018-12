Francken vergroot voorsprong en blijft populairste politicus

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is opnieuw de populairste politicus bij de Vlamingen. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos van 27 november tot 3 december uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. N-VA-voorzitter Bart De Wever staat op de tweede plaats, premier Charles Michel (MR) vervolledigt de top drie.

Aan de respondenten werd per politicus de vraag gesteld of ze wilden dat die persoon de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen of niet. Uit die populariteitsmeter blijkt dat 67 procent van de Vlaamse respondenten 'ja' aankruiste bij Theo Francken. 22 procent kruiste 'nee' aan. Daarmee is Francken opnieuw de populairste politicus in Vlaanderen en doet hij ook beduidend beter dan bij de vorige peiling in oktober. Toen wilde ‘maar’ 57 procent van de respondenten dat hij een grotere rol zou spelen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever herovert de tweede plaats in de populariteitspoll. 62 procent van de respondenten wil dat De Wever de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen, 30 procent wil dat niet. In vergelijking met de vorige peiling in oktober gaat De Wever er dus zeven procent op vooruit.

Premier Charles Michel sluit de top drie af. Hij verliest wat aan populariteit in vergelijking met de vorige peiling. 54 procent van de respondenten wil hem een grote rol zien spelen de komende maanden, 30 procent wil dat niet.

Deze peiling bij 2.532 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1003 in Wallonië, 998 in Vlaanderen en 531 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 27 november tot en met 3 december 2018. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.

