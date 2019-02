Francken verdedigt zijn beleid rond de humanitaire visa

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wordt op dit moment ondervraagd in het parlement, in verband met de heisa rond de humanitaire visa. Aanleiding is het onderzoek naar het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Die zou Syrische vluchtelingen humanitaire visa gegeven hebben, in ruil voor grof geld.

"Als dat klopt, is mijn vertrouwen schaamteloos geschonden", zei Francken. "Ik heb gedaan wat ik kon". Francken zei ook nog dat hij zijn beleid blijft verdedigen, en dat hij hoopt dat het gerecht de onderste steen bovenhaalt.