Francken sluit 9 asielcentra

Binnenkort gaan negen asielcentra in ons land sluiten. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA) gezegd aan VTM NIEUWS. In totaal verdwijnen 2.854 plaatsen in de asielcentra. “De instroom is laag, dus we hebben plaats over”, zegt Francken.

“We gaan heel wat appartementen opzeggen waar asielzoekers worden opgevangen, dat gaat om meer dan 3.600 plaatsen”, zegt Francken. “Daarnaast gaan we meer dan 2.800 plaatsen in de collectieve centra sluiten. Onder andere Houthalen-Helchteren gaat dicht tegen het einde van het jaar, Scherpenheuvel is ook een groot centrum en ten slotte in Sint-Niklaas gaat de kazerne dicht, dat is de grootste van de twee centra in de stad.”

In Wallonië worden vijf centra gesloten en ook in Brussel gat er eentje dicht. Het gaat om: Vielsalm, Doornik, Sainte-Ode, Namen, Aarlen en het centrum van Samu Béjar te Brussel.

Ook de 3.600 individuele plaatsen zullen in de tweede helft van dit jaar geleidelijk worden afgebouwd. De staatssecretaris gaat hierbij uit van een vrijwillige afbouw: "Indien we hier spontaan niet aan geraken, gaan we vanuit het federale niveau zelf bepalen welke lokale opvanginitiatieven sluiten. Maar ik hoop natuurlijk op de goede samenwerking met al de betrokken gemeenten", stelt Francken.