Francken over migratie: “Wij hebben wél oog voor het grote verhaal”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat hij wél oog heeft voor de grotere context als het gaat over migratie. "Er wordt vaak gezegd dat we daar geen oog voor hebben", zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. Met zijn boek 'Continent zonder grens’ wil hij op die kritiek antwoorden. "Ik heb het over de grondoorzaken van migratie, maar ik geef ook oplossingen voor Europa."

"Er wordt vaak gezegd dat rechts geen oog heeft voor de grotere context als het gaat over migratie", klinkt het bij de staatssecretaris. "Die analyse over de dieper liggende problemen in Afrika en de Arabische wereld maak ik vandaag, in mijn boek. Dat is een antwoord op die kritiek."

"Ik heb het over de grondoorzaken van migratie: demografie, droogte, ongelijkheid, inkomensongelijkheid, armoede, enzoverder. Maar ik geef ook oplossingen voor Europa", vult hij verder aan. "Wij willen geen illegale migratie meer, we moeten naar een Australisch model. Die illegale migratiechaos, de bootmigratie en de mensensmokkelaarsnetwerken, dat moet stoppen."

Het boek werd ook voorgesteld op een persconferentie in het Europees parlement, in de hoop dat het ook wat internationale weerklank krijgt.