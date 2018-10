Francken opnieuw de populairste, maar verliest aanhang

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is opnieuw de populairste politicus bij de Vlamingen. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Premier Charles Michel (MR) staat op de tweede plek, N-VA-voorzitter Bart De Wever op de derde.

Aan de respondenten werd per politicus de vraag gesteld of ze wilden dat die persoon de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen of niet. Uit die populariteitsmeter blijkt dat 57 procent van de Vlaamse respondenten 'ja' aankruiste bij Theo Francken. 29 procent kruiste 'nee' aan. Daarmee is (alweer) hij de populairste politicus van Vlaanderen, maar hij verliest wel aanhang. Bij de vorige peiling in juni stemde nog 63 procent 'ja', en kreeg Francken nog maar 26 procent negatieve antwoorden.

N-VA-voorzitter Bart De Wever moet zijn tweede plek afstaan aan premier Charles Michel (MR). 55 procent van de respondenten wil dat de premier de komende maanden een belangrijke rol speelt; 29 procent wil dat niet.

De Wever sluit de top drie af. 55 procent van de mensen heeft 'ja' geantwoord op die vraag en 32 procent 'nee'.