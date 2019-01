Francken ondervraagd door gerecht over humanitaire visa

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is vanochtend ondervraagd geweest door het gerecht over het schandaal rond de humanitaire visa. “Ik kan bevestigen dat ik ben uitgenodigd voor een verhoor door het gerecht en uiteraard ook op deze uitnodiging ben ingegaan”, bevestigt Francken aan onze redactie. “Ik wens in dit verhaal volledige transparantie te verschaffen, maar in het belang van het onderzoek kan ik geen verdere concrete informatie bezorgen.”

Francken ligt zelf onder vuur in de zaak over visafraude, waarbij partijgenoot Melikan Kucam zich fors zou laten betalen hebben om humanitaire visa te verstrekken aan Syriërs. Het was onder zijn bewind dat N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam meer dan 200 Syriërs fors zou hebben laten betalen om naar België te komen met een humanitair visum. Als particulier mocht Kucam, van Assyrische afkomst, lijsten met kandidaten indienen op het kabinet van Francken. Eerder maakte Francken duidelijk dat hij 7 verschillende kanalen gebruikte om kandidaten te vinden voor humanitaire visa.