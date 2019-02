Francken onder vuur over humanitaire visa

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) geeft vandaag tekst en uitleg over de zaak rond de humanitaire visa in het federale parlement. De oppositie legt Francken op de rooster over wat hij wist en niet wist over de fraude waarvan zijn partijgenoot en Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam verdacht wordt.

De N-VA’er blijft erbij dat de werkwijze van tussenpersonen waardevol was. “Ik ben daar nog altijd trots op.” De oppositiepartijen, maar ook voormalig coalitiepartner CD&V, reageerden kritisch.

