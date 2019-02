Francken niet langer populairste politicus

Theo Francken is niet langer de populairste politicus van Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Bij de laatste peiling in december was Francken nog bij uitstek de populairste.

Bij die laatste peiling wilde 67 procent van de Vlamingen nog dat Francken een belangrijke politieke rol bleef spelen. Maar dat is amper twee maanden later niet meer het geval: nu stemt 59 procent voor de gewezen staatssecretaris, 32 procent van de Vlamingen ziet hem liever van het politieke toneel verdwijnen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever krijgt het vertrouwen van de Vlaming wel. 62 procent hoopt dat hij belangrijk blijft. Charles Michel, premier van een geplaagde regering, blijft de derde populairste politicus in Vlaanderen, maar moet die plaats delen. De kandidaat-premier voor de N-VA Jan Jambon staat naast Michel op het podium van populairste politici.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.