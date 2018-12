Francken na uithaal De Block: “Meteen kritiek op laaghartige manier”

Theo Francken (N-VA) heeft gereageerd op de uithaal van Maggie De Block (Open Vld), die zijn functie als Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overneemt. “Mijn ontslag is nog maar net binnen en er wordt al meteen kritiek gegeven op een laaghartige manier”, zegt Francken aan VTM NIEUWS. Vanmiddag zei De Block namelijk dat ze “een departement in crisis en in chaos aantreft".

Ook Open Vld-partijvoorzitster Gwendolyn Rutten bekritiseerde het beleid van Francken. "Het wordt een beleid van meer daden en minder woorden, of tweets", zei ze.

De Block, die al bevoegd was voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, wil de draad weer oppikken van een streng maar rechtvaardig migratiebeleid dat ze zelf voerde in de regering-Di Rupo.

