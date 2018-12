Francken met krop in de keel: "Trots op wat ik verwezenlijkt heb"

Een emotionele Theo Francken (N-VA) neemt afscheid van zijn post als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Ik ben trots op wat ik verwezenlijkt heb", zegt hij. Hij wenst ook zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld) veel succes.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld", zegt Francken. Maar hij verlaat de regering met opgeheven hoofd. “Je moet achter je principes durven blijven staan. Het is nogmaals gebleken dat wij geen partij zoals de anderen zijn”, klinkt het nog. “We zijn tot de vaststelling gekomen dat er geen eensgezindheid komt over het migratiepact. Ieder heeft zijn standpunt en dat heeft geleid tot deze situatie.”

Voor honderden mensen en onder heel wat persbelangstelling gaf Francken vanmiddag een overzicht van het dossier van het VN-migratiepact dat N-VA uit de regering deed stappen, en de fundamentele bezwaren van zijn partij tegen de tekst.

"Overmorgen ben ik terug kamerlid. Ik zal dat mandaat met fierheid, dossierkennis en engagement vervullen", benadrukte hij. De partij zal zich in de komende dagen beraden over de koers die op nationaal vlak gevoerd zal worden. Hetzelfde geldt voor Lubbeek. Vandaag zou daar de bevoegdheidsverdeling van de schepenen bekend gemaakt worden, waarbij Theo Francken opnieuw titelvoerend burgemeester zou zijn. Daar komt door zijn ontslag nu verandering in.

