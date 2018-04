Francken mag veroordeelde jihadi niet uitwijzen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) mag een Marokkaanse man, die eerder al is veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering, voorlopig niet uitwijzen.

Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het zogenaamde folteringsbeginsel, onvoldoende getoetst.

Slecht nieuws.



De vreemdelingenrechtbank (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen RVV) houdt een tweede geplande repatriëring van een veroordeelde Marokkaanse terrorist tégen.



Meer info:https://t.co/puN2GWL1El — Theo Francken (@FranckenTheo) 5 april 2018

Repatriëring naar Marokko

"Ik heb eerder deze Marokkaanse jihadi zijn Belgische verblijfspapieren afgenomen. Hij werd onlangs vanuit zijn gevangeniscel overgeplaatst naar een gesloten centrum voor illegalen met het oog op een repatriëring naar Marokko", schrijft Francken op zijn blog.

Mensenrechten

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) vindt dat het artikel drie van het EVRM onvoldoende is getoetst. Dat artikel bepaalt dat je niemand gedwongen kan terugsturen naar een land waar de mensenrechten van de persoon in kwestie dreigen te worden geschonden.

"Ondanks de inspanningen van de Marokkaanse autoriteiten om de mensenrechtensituatie te verbeteren, kon men niet aantonen dat het risico op blootstelling aan de behandelingen die door het artikel drie van het EVRM verboden zijn, verminderd zijn."

Niet de eerste keer

Volgens de N-VA-staatssecretaris is het al de tweede keer in enkele weken tijd dat de RVV een geplande repatriëring van een voor terrorisme veroordeelde Marokkaan tegenhoudt. Intussen is een nieuwe verwijderingsbeslissing genomen, meldt Francken. De zitting daarover vond vandaag plaats. De staatssecretaris verwacht "eerstdaags" een nieuw arrest van de RVV.