Francken: "Hoge bomen vangen veel wind"

"Ik zal blij zijn als de vertrouwensstemming voorbij is", reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na de motie van wantrouwen die de oppositie wil stemmen in de Kamer. "Hoge bomen vangen veel wind, maar hebben ook diepe wortels."

Straks dienen de oppositiepartijen een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na de Soedanrel en wordt ook premier Charles Michel (MR) uitgehoord. Het is de eerste keer sinds het kerstreces dat in het parlement gedebatteerd wordt over de kwestie.

"Ik zal blij zijn als die vertrouwensstemming voorbij is. Ik heb al leukere kerstvakanties gehad", zegt Francken aan VTM NIEUWS. "De oppositie doet gewoon haar werk. Ze hebben een motie van wantrouwen ingediend, dat is hun recht."

Een ontslag is voor de meerderheid helemaal niet meer aan de orde, na een ultimatum daarover van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Als men aan Theo Francken vraagt om ontslag te nemen, dan zal de N-VA zich terugtrekken uit de regering. Daarover wil ik heel duidelijk zijn”, zei De Wever aan VTM NIEUWS. “Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval.”