"Francken had nota over situatie Soedan"

Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zou eind oktober al gewaarschuwd hebben voor de risico’s die Soedanese migranten in eigen land lopen. Dat blijkt uit een vertrouwelijke nota die gericht was aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat schrijft de krant Le Soir.

Uit de nota blijkt dat iedereen uit de Soedanese regio’s van Darfoer, de Blauwe Nijl of Zuid-Kordofan en van niet-Arabische origine, automatisch een vluchtelingenstatuut krijgt omdat ze gevaar lopen. Tot daarvoor kregen zij enkel een subsidiaire bescherming. Dat wil zeggen dat die mensen een verblijfsvergunning van een jaar krijgen. Wie uit een van die regio’s komt en wél van Arabische origine is, krijgt zo'n een subsidiaire bescherming.

Niet algemeen

Niet iedereen die uit Soedan komt, krijgt dus zomaar een vluchtelingenstatuut. Bovendien zouden ook niet alle Soedanezen die naar ons land komen een asielaanvraag doen, waardoor men ook niet kan nagaan of ze recht hebben op een vluchtelingenstatuut of een subsidiaire bescherming.

Reactie

Het kabinet van staatssecretaris Francken reageert in Le Soir dat iedereen artikel drie van het Europees mensenrechtenverdrag kan inroepen. Dat artikel verbiedt de repatriëring als er risico is op onmenselijke of vernederende behandeling.

Meer weten?

Bekijk ook: