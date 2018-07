Francken: "Boerkini's horen niet thuis in onze zwembaden"

"Boerkini's horen niet thuis in onze zwembaden." Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in een tweet. Een Gentse rechter oordeelde dat het boerkiniverbod in twee zwembaden niet gerechtvaardigd is "vanwege de hygiëne" of "om veiligheidsredenen".

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's niet langer verbieden een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, zelfs als er de komende dagen hoger beroep wordt aangetekend. De moslima's die de zaak voor de rechter brachten, hebben recht op een morele schadevergoeding.

Daar is N-VA-kopstuk Francken het duidelijk niet mee eens. "Boerkini's horen niet thuis in onze zwembaden", zet hij op Twitter. "Weg ermee", voegt hij er nog aan toe. "De boerkini hoort niet thuis in Gent, niet in Vlaanderen, niet in Europa. Het is een symbool van de ongelijkheid van man en vrouw", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Burkini’s horen niet thuis in onze zwembaden.

Weg ermee. — Theo Francken (@FranckenTheo) 13 juli 2018

"Ik vind dat we heel duidelijke signalen moeten uitsturen. Iedereen kan hier een nieuw leven opbouwen, maar er zijn bepaalde regels", verdedigt Francken zijn standpunt. De staatssecretaris hoopt dat er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis. "Ik respecteer de rechtstaat, maar ik heb hier als politicus wel mijn mening over."

Meer over het boerkiniverbod: