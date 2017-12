Francken biedt premier excuses aan

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft zijn excuses aangeboden aan eerste minister Charles Michel. Dat zegt het kabinet van de premier. Francken en Michel hadden gisteren een aanvaring over uitgewezen Soedanezen, die bij thuiskomst gemarteld zouden zijn.

"Migratie is een beladen dossier, en vaak emotioneel", begint Francken op Twitter. "Ik werk graag en goed samen met de premier. Dat zal zo blijven. Nu verder werken aan oplossingen."

Eergisteren raakte de bal aan het rollen. Volgens getuigen zouden Soedanezen die de voorbije maanden door ons land zijn uitgewezen, gefolterd zijn bij aankomst in hun thuisland. Er ontstond heel wat ophef en de premier zei toen duidelijk: "Er zullen geen repatriëringen meer zijn tot eind januari".

"Hij moet niet zeggen dat er geen repatriëringen zullen zijn, want er zijn er geen gepland", antwoordde Francken aan VTM NIEUWS op de vraag of hij zich terruggefloten voelt. "Ik heb het onderzoek bevolen, ik heb mijn zaak onder controle, ik pas de wet toe. Ik doe wat hij (de premier nvdr.) mij heeft bevolen in augustus, geen tweede Calais. Dus nee, ik vind het niet correct", aldus Francken.

"De insinuatie dat er geen repatriëringen zouden zijn tot eind januari, is absurd, want er zijn geen gepland", gaat hij verder. Op de vraag of er dan opnieuw repatriëringen zullen plaatsvinden na januari, is hij duidelijk. "Dat zullen we wel zien, eerst onderzoek. Ik heb dat onderzoek bevolen, niemand anders. Ik heb Open Vld en de CD&V daar niet voor nodig."

De zaak rond de uitwijzing van Soedanezen heeft al eerder voor ophef gezorgd. Zo verbood een rechtbank de uitwijzing van de Soedanezen, waarop Francken in beroep ging.

De Gucht: "Hij kan niet aanblijven"

Gewezen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) vindt dat Francken moet opstappen. Dat schrijft hij in zijn column in Het Laatste Nieuws en bevestigt hij aan VTM NIEUWS, na getuigenissen over martelpraktijken op Soedanezen die vanuit België werden teruggestuurd naar hun land.

"Francken werd op voorhand gewezen op dit risico (...) Hij en de ganse regering zijn verantwoordelijk voor wat zich heeft afgespeeld in Khartoem. In een democratie die naam waardig moeten daar politieke consequenties aan verbonden worden. Francken kan niet langer staatssecretaris blijven. Hij is daar politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt voor", aldus De Gucht, die de bal meteen in het kamp van zijn partij Open Vld legt. "Een liberale partij die naam waardig kan dit niet laten passeren", luidt het.

"Onder de gordel"

Francken is niet te spreken over die uithalen. "Al sinds dag één gebruikt Karel De Gucht zijn column om me aan te vallen, altijd op de man, altijd onder de gordel", schrijft hij in een Facebookpost. "Dat hij een hekel heeft aan Vlaams-nationalisten, dat weten we al langer, en dat is zijn democratisch recht. Maar dat hij mij ‘menselijk’ ongeschikt vindt, is tackelen met de twee gestrekte benen vooruit. Hij kent niets van mij, ik heb hem nog nooit gesproken. Hij weet niet wie ik ben."

"Het is Kerstmis"

Francken wilde er nadien niet veel woorden meer aan vuilmaken. "Het is Kerstmis, we werken verder", reageert de staatssecretaris terwijl hij naar de ministerraad stapt.