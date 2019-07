Francken: "Amokmakers in zwembaden? Drugshonden en identiteitscontroles"

In steeds meer publieke zwembaden krijgen ze deze zomer te kampen met probleemjongeren. “Moest dat in mijn gemeente het geval zijn, ik zou drugshonden inzetten en spoor- en snelwegpolitie inschakelen”, vertelt burgemeester van Lubbeek Theo Francken (N-VA) in VTM NIEUWS.

De voorbije dagen waren er heel wat incidenten met probleemjongeren in publieke zwembaden. In Oostende mogen zelfs vier jongeren niet meer binnen. Ook de gemeente Beveren besliste al om identiteitscontroles uit te voeren aan het zwembad.

“Zo'n zwarte lijst voor jongeren die zich misdragen zorgt ervoor dat de problematiek sterk verbeterd is in de desbetreffende zwembaden”, aldus Francken. “Die jongeren trekken nu naar Terneuzen en Koewacht. Daar zullen ze zich misschien ook misdragen, maar wat je moet doen is de regels goed toepassen in je eigen provinciaal domein of zwembad.”

Francken zou graag ook nog een stapje verder gaan om de amokmakers te weren. “Als dit in mijn gemeente zou voorvallen, ik zou drugshonden en agenten in burger inzetten”, klinkt het bij Francken. “Ik zou er ook voor zorgen dat jongeren onderweg gestopt worden door spoorweg- of snelwegpolitie. Er zouden ook identiteitscontroles moeten komen en een zwarte lijst. Het gaat ook vaak om dezelfde jongen: Brusselse jongeren, vaak van Marokkaanse origine. Het is een harde kern die zich misdraagt.”