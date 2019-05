Filip Dewinter pleit voor controversiële ‘klimaatknip’: verplichte geboortebeperking in ontwikkelingslanden

In een interview met Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS pleit Filip Dewinter, lijsttrekker voor Vlaams Belang voor het Vlaams Parlement in Antwerpen, voor een verplichte geboortebeperking in ontwikkelingslanden. Door geen ontwikkelingshulp meer te geven aan derdewereldlanden die zich niet engageren tot verplichte geboortebeperking wil Dewinter het probleem van overbevolking aanpakken.

“Het grote probleem is niet de uitstoot van een dieselwagen of koeien die te veel CO2 uitstoten”, zo zegt Filip Dewinter in een interview naar aanleiding van de verkiezingen met onze krant. “Het grootste probleem voor het klimaat is de gigantische toename van de wereldbevolking.” Dewinter viseert hierbij ontwikkelingslanden. “Waar ik voor pleit is een ‘klimaatknip’. Dat betekent het inperken van de bevolking door geboortebeperking, zeker in de derdewereldlanden waar de bevolkingsexplosie op dit moment exponentieel is. Door bijvoorbeeld te zorgen dat er geen ontwikkelingshulp meer gegeven wordt aan derdewereldlanden, zonder dat die landen zich engageren tot geboortebeperking. De éénkindpolitiek in China heeft goed gewerkt en kan een voorbeeld zijn voor andere landen.”

Voor Dewinter, zelf vader van drie dochters, is het vanzelfsprekend dat derdewereldlanden geviseerd worden bij zo een ‘klimaatknip’: “Neem nu Nigeria als voorbeeld. De problemen zijn er gigantisch op vlak van milieu-problematiek, maar ook op vlak onderontwikkeling. We moeten rekening houden met eventuele migratie van die mensen naar die gebieden waar wel nog toekomst is, waar wel middelen zijn, waar wel grondstoffen zijn. Waar relatieve welvaart en rijkdom is.”