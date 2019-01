Federale politie onderzoekt of Kucam ook fraude pleegde met uitkeringen

De speurders van de federale politie bekijken of Melikam Kucam voor de Syriërs en Irakezen die hij naar hier haalde ook uitkeringsfraude pleegde. “Samen met zijn rechterhand J.H. zou Kucam ervoor gezorgd hebben dat in Turkije leeftijden van de visa-aanvragers aangepast werden en er schijnechtscheidingen gebeurden voor een hogere uitkering hier.”

“Melikam Kucam liet zijn rechterhand J.H. de slachtoffers van de visafraude opvangen bij aankomst in Zaventem”, vertelt een politiebron. “Naast de handel in humanitaire visa - voor duizenden euro’s - zou het duo er ook voor gezorgd hebben dat er in Turkije vervalsingen gebeurden om later hier in België hogere toelages te krijgen. Zo werden leeftijden aangepast en zouden er ook schijnechtscheidingen gebeurd zijn. Ouderen en alleenstaanden genieten betere sociale rechten.”

Volgens de advocaat van Kucam werd zijn cliënt over die aantijgingen nog niet ondervraagd. “Mijn cliënt heeft als voorzitter van de geloofsgemeenschap een willekeurige selectie gemaakt uit de vele brieven die sinds eind 2017 binnenliepen nadat Theo Francken had laten verstaan dat hij kwetsbare groepen wilde helpen”, vertelt Frank Coelen. “Uit de duizenden kandidaturen zijn 4 lijsten met zo’n 40 namen gekomen die gecontroleerd werden door het kabinet-Francken. Telkens werd een dertigtal visa uitgereikt. Daarna moesten die geselecteerde personen de nodige formulieren invullen, pasfoto’s bijvoegen en 350 euro storten op de rekening van DVZ.”

Dinsdag voor raadkamer

Volgens Coelen hoorde Kucam in juli 2018 van een man die zijn moeder liet overkomen dat zij in Libanon een bepaald bedrag moest ophoesten. “Aan een passeur of reisbureau ginder. De Belgische corridor zou wel nog goedkoper geweest zijn dan via Zweden Europa bereiken. Mijn cliënt heeft Franckens kabinet daarover ingelicht. Daarna zijn er vier nieuwe mensen aangeduid om de volgende selectie te maken.”

Volgens bevoegd minister De Block is Kucam gelinkt aan zo’n 200 dossiers van Vreemdelingenzaken. “Maar hij heeft voor geen enkele tussenkomst één euro ontvangen”, benadrukt Coelen. “Als er betaald is, zal dat gaan over het traject van het oorlogsgebied naar het Belgisch consulaat in Libanon waar mijn cliënt niets mee te maken heeft. Dat vluchtelingen daarvoor soms betalen is geweten.” De onderzoeksrechter besliste dat Kucam in de cel blijft. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die over zijn aanhouding moet beslissen. Kucam, al jarenlang boekhouder bij het OCMW van Ganshoren, werd daar ook geschorst vanwege het onderzoek.