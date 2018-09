Familie-acteur Roel Vanderstukken op lijst voor Groen

Vlaams acteur en zanger Roel Vanderstukken stapt in de lokale politiek en staat op de lijst van Groen in de Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek. Dat heeft de partij zonet laten weten.

De acteur is vooral bekend om zijn rol in VTM-soap Familie, waar hij Benny Coppens speelt, maar heel wat mensen herinneren hem ook nog om zijn rollen in Wittekerke en Flikken. In 2006 nam hij deel aan het eerste seizoen van Steracteur Sterartiest, waar hij in de finale verloor van Stan Van Samang.

Vanderstukken is lang niet de enige bekende Vlaming die in de politiek stapt. Steeds meer BV's wagen er zich aan. Dat blijkt ook uit cijfers die onze redactie opvroeg. In juli raakte bekend dat al minstens zeventig BV's deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Acteurs, sportlui en mensen uit de entertainment kiezen vaker voor Open Vld. Groen blijkt vooral populair bij muzikanten.

Meer daarover: