Facebook verwijdert verkiezingspagina’s van nepaccounts

Facebook heeft een aantal verkiezingspagina's verwijderd. Officieel omdat ze "gecoördineerd niet-authentiek gedrag" vertoonden. In mensentaal: ze waren nep. Eén van die pagina's maakte promo voor de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), een andere hakte in op Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien. Het is onduidelijk wie achter de pagina's zit.

Alle lokale politieke partijen hebben op Facebook pagina's gemaakt, ter promotie van hun hele lijst of specifieke politici. Begin deze week doken er enkele bizarre exemplaren op. Een recent opgedoken pagina promootte De Wever, onder de naam 'Bart de Wever opnieuw burgemeester'. Een andere heette ‘Wouter Van Besien is een schijnheilig paterke’.

Facebook heeft nu deze en een aantal andere pagina's verwijderd, vijftien in totaal. "We hebben vijftien pagina's verwijderd omdat ze betrokken waren in gecoördineerd niet-authentiek gedrag, bestuurd door nepaccounts”, klinkt het in een persbericht. “Dat soort gedrag is op Facebook niet toegestaan omdat we niet willen dat mensen of organisaties netwerken van accounts maken om anderen te misleiden over wie ze zijn of wat ze doen.”

Manipulatie

Kort samengevat: de pagina's waren mogelijk aangemaakt om kiezers te manipuleren om voor of tegen partijen te stemmen, ze verspreidden nieuwsberichten en advertenties.

Wie achter de pagina’s zit, weet Facebook nog niet. Dat wordt nog onderzocht. Het zou alvast niet gaan om buitenlandse beïnvloeding door Rusland bijvoorbeeld, zo heeft onze redactie vernomen.