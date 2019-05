In ‘De Ronde van Freek’ ging het vandaag over de kwaliteit van onze lucht. In het algemeen is het er toch wat op vooruit gegaan maar de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie halen we nog niet. Waar is dan het grootste probleem? En waar komt al dat fijn stof dan vandaan? Freek Braeckman zet het allemaal nog eens op een rijtje.