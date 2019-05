In ‘De Ronde van Freek’ ging het vandaag over energiezuinig wonen. Binnen twee jaar moet elke nieuwbouw in Vlaanderen Bijna Energieneutraal zijn. Goed geïsoleerd, zuinig en met eigen energieproductie. Maar hoe zit dat nu met die energieprijzen? En waar komen die strenge normen vandaan? VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman zet alles op een rijtje.