VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman is vandaag gestart met 'De Ronde van Freek', waarin hij dagelijks probeert om actuele vragen te beantwoorden. Vandaag sprak hij met een ex-drugsverslaafde over hoe makkelijk het is om aan drugs te geraken in ons land. Maar hoe groot is het probleem nu eigenlijk? En is er echt een groot verschil met onze buurlanden?