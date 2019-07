Escort Lynn dient klacht in na nieuwe gelekte mail aan Van Dijck

De escort van wie de e-mails met politicus Kris Van Dijck (55) vorige week uitlekten, gaat een klacht indienen. Dat kondigt haar advocaat aan, nadat ‘P-Magazine’ gisteren uitpakte met een e-mail uit 2014. Daarin bedankt escort Lynn (37) de N-VA’er voor “de Mutualiteit”, waardoor ze “vanaf deze maand ongeveer 1.800 euro kan ontvangen”.

“Mijn cliënte ontkent formeel dat de e-mail van haar hand is en door haar werd verstuurd”, zegt advocaat Luk Janssens. Met andere woorden: de mail is vals. Volgens het bericht dat ‘P-Magazine’ gisteren op zijn site plaatste, zou callgirl Lynn in de namiddag van vrijdag 2 mei 2014 aan Van Dijck hebben laten weten dat ze ziek thuiszat. “Longontsteking. Vier maal daags aerosol”, staat er te lezen. Volgens de vrouw loopt alles fout. “Maar lichtpuntje: bedankt voor de Mutualiteit hé, kan vanaf deze maand toch +/-1.800 ontvangen. Volgende week zal ik wel beter zijn en kan ik je eens lekker verwennen.”

In een schriftelijke reactie benadrukt de advocaat van de escort dat ze in het verleden gestalkt en afgeperst werd door een 61-jarige tuinbouwer, Erwin P. “Daarvoor gebruikte hij valse mail- en Facebookaccounts. Die gebruikte hij ook om namens mijn cliënte berichten te verspreiden.” De tuinbouwer kreeg vorige maand nog 18 maanden cel met uitstel voor die feiten. De callgirl zal eerstdaags een klacht indienen. Of die specifiek gericht is tegen haar veroordeelde stalker, wil haar advocaat niet gezegd hebben. “Daar doen we nog geen uitspraken over.”

Frédéric Thiebaut, advocaat van de stalker, leest tussen de regels dat escort Lynn zijn cliënt zal aanvallen. “Mevrouw moet doen wat ze meent te moeten doen. We will meet in court. Ik wil wel benadrukken dat die dame niet verlegen zit om een leugentje, zoals in het vorige dossier ook al is gebleken.”