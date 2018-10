Emotionele Jinnih Beels: "Resultaat niet wat we hadden gehoopt"

Jinnih Beels, lijsttrekker van sp.a in Antwerpen reageert emotioneel na haar verkiezingsspeech. "De kiezer heeft gekozen, maar we gaan blijven vechten. We blijven gaan voor een stad waar iedereen welkom moet zijn. We geven niet op", klinkt het vastberaden.

"We komen van heel ver", zei Jinnih Beels zondag in haar speech voor de militanten. "We hebben gevochten en moed getoond, alles gegeven. Maar we gaan er niet flauw over doen: het resultaat is niet wat we hadden gehoopt."

(Lees verder onder de video)

“Verkiezingen te vroeg”

Volgens de onafhankelijke lijsttrekker kwamen de verkiezingen te vroeg. "We hadden nog een aantal weken of maanden moeten doorgaan, daar ben ik van overtuigd", aldus Beels. "We hebben de eerste steen gelegd van een heel nieuw verhaal en nog nooit hebben zoveel mensen zich aangediend om ons te steunen en ons bij te staan."

Groene vrienden

"Ik wil de winnaar feliciteren", vervolgde Beels. "Maar ik wil vooral een pluim uitdelen aan onze groene vrienden, want zij hebben het heel goed gedaan. Zij delen onze bekommernis, onze nood aan betaalbaar wonen, aan meer groene ruimte en aan een stad van alle inwoners."

De voormalige politievrouw wil naar eigen zeggen wel actief blijven in de politiek. "Het is niet de oorlog die we hebben verloren, maar een gevecht", besloot ze.